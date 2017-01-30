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В.Гройсман: по Авдеевке будут приниматься решения поминутно

В.Гройсман: по Авдеевке будут приниматься решения поминутно

Киев • УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Ситуация в Авдеевке пока критическая, поэтому правительство будет следить поминутно за событиями там, чтобы в случае чего принять соответствующие решения. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Сегодня и сейчас там работают соответствующие службы, чтобы поддержать жизнедеятельность, это и дизельные генераторы, это и развертывания пунктов обогрева ... Сейчас ячейки будут сформированы для обогрева, будет поддержка работы больницы и соответственно мы готовим резервные варианты: транспорт, перевозки. Для того, чтобы на время ремонта обеспечить людей необходимым ", - сказал он.

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На вопрос, рассматривает ли В.Гройсман вопрос эвакуации Авдеевки он ответил, что рассматривает все варианты.

"Есть поручение Г.Зубко, мы будем постоянно мониторить, буквально поминутно ситуацию и будем принимать решение в соответствии с тем как будут развиваться события", - добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.

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