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У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Росію для того, щоб зупинити обстріл Авдіївки в Донецькій обл. і уникнути гуманітарної катастрофи, передає УНН з посиланням на прес-центр МЗС.

“Очевидно, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про те, що Російська Федерація продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, маючи на меті не допустити стабілізацію ситуації та досягнення будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах,” — йдеться в повідомленні.

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“Такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як військовий злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю,” — зауважили у МЗС.

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“Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та триваючих обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися,” — додали у прес-центрі.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

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