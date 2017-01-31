В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию для того, чтобы остановить обстрел Авдеевки в Донецкой обл. и избежать гуманитарной катастрофы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
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"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью", - отметили в МИД.
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"Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 тыс мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.
Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.