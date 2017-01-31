Президент поручил К.Елисееву вынести вопрос Авдеевки на Совбез ООН (дополнено)

По информации пресс-службы, "Президент поручил заместителю главы Администрации Президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН".

П.Порошенко подчеркнул, как отметили в АПУ, что сегодня они ожидают соответствующих заявлений со стороны международных партнеров Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики - на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии - если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба АПУ.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.