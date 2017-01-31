Радбез ООН обговорить загострення ситуації на Донбасі у закритому режимі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Рада Безпеки (РБ) ООН 31 січня обговорить загострення ситуації на Донбасі в закритому режимі. Про це повідомив журналістам головуючий в РБ в січні шведський дипломат Олаф Скуг, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Україна запросила консультації щодо ситуації в країні”, — повідомив дипломат.
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив негайно винести питання загострення ситуації на сході країни на розгляд Ради Безпеки ООН.
Раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки ООН щодо ситуації.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована, тож виникла загроза гуманітарної катастрофи.