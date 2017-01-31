Совбез ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Совет Безопасности (СБ) ООН 31 января обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме. Об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Украина запросила консультации по ситуации в стране", - сообщил дипломат.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.