Совбез ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме - СМИ

"Украина запросила консультации по ситуации в стране", - сообщил дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.