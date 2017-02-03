Бойовики за добу 114 разів обстріляли сили АТО, загинули четверо військових – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 114 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють про гибель чотирьох військових, крім того, 17 поранено.
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“На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 „Град“ в районі Авдіївки Пісків, Кам’янки та Опитного. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському — 122 міліметрова артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар’їнці, Верхньоторецькому, Водяному, та Пісках — міномети різних калібрів,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели РСЗВ БМ021 Град. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки та Павлополя вогонь вели снайпери,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку — зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів — Кримське та Сизе. З гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку та Новоолександрівку.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці.