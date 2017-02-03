Bellingcat встановили звідки бойовики обстрілюють позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat спільно з Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала звіт, в якому доводить, що бойовики обстрілюють позиції українських військових з житлових районів окупованого Донецька, передає УНН.
Так, користувачі соцмереж регулярно повідомляють, що бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО з “Градів”, перебуваючи поблизу об’їзної дороги, де розташований гіпермаркет “Ашан”, житлові райони та онкологічна лікарня.
Розслідувачі виявили в соцмережах шість різних відео (опубліковано 31 січня та 1 лютого), на яких видно пуски “Градів” з Донецька. Про те, що РСЗВ знаходяться поблизу гіпермаркету і житлових районах свідчить геолокація відео.
На думку експертів, будь-яка українська контратака, покликана придушити вогонь РСЗВ, автоматично піддала б ризику життя цивільних осіб, які проживають в цьому районі. “Для пусків напевно використовувалися реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, шасі яких дозволяють машинам пересуватися по бездоріжжю. Таким чином, цілком можна було використовувати інше місце пуску. Проте неодноразове використання місця пуску в 200 метрах на схід від гіпермаркету “Ашан” ясно вказує на те, що ця місцевість була вибрана спеціально, а життя цивільних осіб були навмисно піддані ризику.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули два мирних жителя.
В свою чергу, в окупованому Донецьку повідомили, про потужний вибух.
Раніше зазначалось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Підполковника служби з НС Д.Трєтєйкіна досі оперують.
Нагадаємо, британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова у нього є загроза втрати ока.
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До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
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