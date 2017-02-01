Російська сторона письмово підтвердила припинення вогню в Авдіївці - П.Жебрівський (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль Президента України, наших міжнародних партнерів!” — написав П.Жебрівський.
Він повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. Також вийшла бригада електромонтерів з боку окупованих територій.
“Після проведення детальних обстежень буде визначено масштаб пошкоджень і об’єми відновлювальних робіт”, — зазначив голова Донецької ВЦА.
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.