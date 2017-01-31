В ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Держави-учасниці ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці для виконання Мінських угод і підтримання режиму припинення вогню. Про це зазначено на Twitter Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
Як повідомили в представництві України, до такого рішення прийшли під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці після того, як постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук розповів про “швидке загострення ситуації в Авдіївці” і “тривалий штурм гібридних російських військ”.
За його словами, по позиціям українських військових було випущено понад 80 ракет із “Градів”.
Представник закликав держав-учасниць ОБСЄ активізувати політичний і дипломатичний тиск на РФ.
Також він зазначив, що зі свого боку українська влада докладає всіх зусиль для забезпечення життєдіяльності людей, які проживають в Авдіївці.
Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.
Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.