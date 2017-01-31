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В ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке (расширено)

В ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке (расширено)

Киев • УНН

 • 6372 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Государства-участники ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения Минских соглашений и поддержания режима прекращения огня. Об этом говорится на Twitter Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.

Как сообщили в представительстве Украины, к такому решению пришли во время экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке после того, как постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук рассказал о "быстром обострении ситуации в Авдеевке" и "длительном штурме гибридных российских войск".

По его словам, по позициям украинских военных было выпущено более 80 ракет из "Градов".

Представитель призвал государств-участников ОБСЕ активизировать политическое и дипломатическое давление на РФ.

Также он отметил, что со своей стороны украинская власть прилагает все усилия для обеспечения жизнедеятельности людей, проживающих в Авдеевке.

Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.

Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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