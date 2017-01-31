Генсек РЄ Т.Ягланд висловив занепокоєння ситуацією в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив своє занепокоєння ситуація, яка склалася на Донбасі, окрема в Авдіївці, та закликав сторони дотримуватись режиму припинення вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу ПАРЄ.
"Я глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомлень про важкі бої, що призвело до загибелі та погіршення гуманітарної ситуації, що зачепила цивільних людей включаючи дітей. Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема, в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено в Мінських угодах", - заявив голова РЄ Турбйорн Ягланд.
Зазначимо, що режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, 31 січня голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв зателефонував президенту ПАРЄ з проханням негайно відреагувати на обстріли в Авдіївці.