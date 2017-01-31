Режим тиші в Авдіївці досі не дотримується, йде евакуація важкохворих - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вивезли з Авдіївки у Костянтинівку 4 важкохворих і людей з особливими потребами. Режиму тиші все ще немає", - повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, режиму тиші в Авдіївці усе ще немає, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.