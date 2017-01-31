Режим тишины в Авдеевке до сих пор не соблюдается, идет эвакуация тяжелобольных - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Вывезли из Авдеевки в Константиновку 4 тяжелобольных и людей с особыми потребностями. Режима тишины все еще нет", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, режима тишины в Авдеевке все еще нет, боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.