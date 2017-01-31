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Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння - П.Жебрівський

Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 7505 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Режиму тиші в Авдіївці усе ще немає, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.

“Станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Режиму тиші все ще нема. Російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00”, — повідомив П.Жебрівський.

Він також зазначив, що ремонтні бригади готові з настанням режиму тиші одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач.

Нагадаємо, за повідомленням прес-центру штабу АТО, бойовики проігнорували пропозицію режиму тиші у районі Авдіївки.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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