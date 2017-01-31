Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Режима тишины в Авдеевке все еще нет, боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00", - сообщил П.Жебривский.
Он также отметил, что ремонтные бригады готовы с наступлением режима тишины сразу начать работы по восстановлению линий электропередач.
Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, боевики проигнорировали предложение режима тишины в районе Авдеевки.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.