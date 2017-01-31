Штаб АТО: бойовики проігнорували пропозицію "режиму тиші" у районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити у вівторок, 31 січня, дотримання "режиму тиші", однак, протилежна сторона це проігнорувала, російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, бойовиків "не зупиняють навіть власні втрати, які вони понесли внаслідок спроб захоплення українських позицій".
"Зважаючи на це, командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити 31 січня дотримання режиму “Тиша”. Зазначене мало на меті дати можливість російсько-окупаційним військам здійснити пошук та евакуацію тіл своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Про вказане було заздалегідь поінформовано російську сторону СЦКК встановленим порядком", - сказано у повідомленні.
"Однак, протилежна сторона даний акт гуманності проігнорувала, чим вкотре засвідчила своє справжнє ставлення до людей, які воюють на боці російсько-окупаційних військ", - додали у штабі АТО.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
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