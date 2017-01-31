Штаб АТО: боевики проигнорировали предложение "режима тишины" в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить во вторник, 31 января, соблюдение "режима тишины", однако, противоположная сторона это проигнорировала, российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, боевиков "не останавливают даже собственные потери, которые они понесли в результате попыток захвата украинских позиций".
"Учитывая это, командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдение режима "Тишина". Указанное имело целью дать возможность российско-оккупационным войскам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий. Об указанном была заранее проинформирована российская сторона СЦКК установленным порядком", - сказано в сообщении.
"Однако, противоположная сторона данный акт гуманности проигнорировала, чем в очередной показала свое истинное отношение к людям, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск", - добавили в штабе АТО.