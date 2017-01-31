Генсек Совета Европы Т.Ягланд выразил обеспокоенность ситуацией в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на Донбассе в Авдеевке, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
"Я глубоко обеспокоен новостями с Донбасса и сообщениями о тяжелых боях, что привело к гибели и ухудшению гуманитарной ситуации, что задело гражданских людей включая детей. Мы особенно обеспокоены гуманитарной ситуацией в городах Донбасса, в частности, в Авдеевке. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, как это определено в Минских соглашениях", - заявил глава СЕ Турбьерн Ягланд.
Отметим, что режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.
Напомним, 31 января глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев позвонил президенту ПАСЕ с просьбой немедленно отреагировать на обстрелы в Авдеевке.