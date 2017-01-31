В.Ар’єв попросив президента ПАРЄ відреагувати на ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв звернувся до президента ПАРЄ Педро Аграмунта з проханням негайно відреагувати на обстріли в Авдіївці. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Звертаюся до президента ПАРЄ і Турбйорна Ягланда (Генсек РЄ - ред.) з проханням негайного реагування на обстріли в Авдіївці з боку сепаратистів, яких підтримують російські збройні сили”, — написав В.Ар’єв.
Як повідомляв УНН, режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.