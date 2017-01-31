В.Арьев попросил президента ПАСЕ отреагировать на ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев обратился президенту ПАСЕ Педро Аграмунта с просьбой немедленно отреагировать на обстрелы в Авдеевке. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Обращаюсь к президенту ПАСЕ и Турбьёрну Ягланду (Генсек СЕ - ред.) с просьбой немедленного реагирования на обстрелы в Авдеевке со стороны сепаратистов, которых поддерживают российские вооруженные силы", - написал В.Арьев.
Как сообщал УНН, режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке .
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.