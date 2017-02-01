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В Авдіївці протягом ночі стало спокійніше - П.Жебрівський

В Авдіївці протягом ночі стало спокійніше - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 9313 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Протягом ночі в Авдіївці стало дещо спокійніше, у місті є вода і газ, при цьому вночі, із технічних причин, температура у тепломережах міста знизилася, але наразі її вдалося підняти. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ніч у Авдіївці пройшла відносно спокійніше. Російські бойовики продовжували стріляли із "Градів", гармат і танків. Але не порівняно із вчорашнім днем", - повідомив він.

З його слів, вдалося "навіть трошки поспати і мешканцям змученого міста, і захисникам".

"Уночі, із технічних причин, температура у тепломережах міста трошки впала, але працівникам Коксохіму вже вдалось її підняти. Зараз температура теплоносія 35 градусів. Вода у місті є, тиску вистарчає, щоб підняти воду до 4 поверху багатоповерхівок. Газ у будинках також є", - додав П.Жебрівський.

Також він повідомив, що до міста прибуло 8 вантажівок допомоги.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

 

Українські Національні Новини

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