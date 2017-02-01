В Авдеевке в течение ночи стало спокойнее - П.Жебривский

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение ночи в Авдеевке стало несколько спокойнее, в городе есть вода и газ, при этом ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города снизилась, но ее удалось поднять. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.