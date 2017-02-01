В Авдеевке в течение ночи стало спокойнее - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение ночи в Авдеевке стало несколько спокойнее, в городе есть вода и газ, при этом ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города снизилась, но ее удалось поднять. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Российские боевики продолжали стрелять из "Градов", пушек и танков. Но не по сравнению со вчерашним днем", - сообщил П.Жебривский.
С его слов, удалось даже немножко поспать и жителям измученного города, и защитникам".
"Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немножко упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя 35 градусов. Вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах есть", - добавил П.Жебривский.
Также он сообщил, что в город прибыли 8 грузовиков помощи.
Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовая эвакуация населения Авдеевки не планируется.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.