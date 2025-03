Посли Британії та Канади висловили занепокоєння ситуацією в районі Авдіївки

“Глибоко стурбована кровопролиттям і гуманітарною ситуацією в Авдіївці. Треба негайно забезпечити перемир’я для допомоги мирним жителям”, — написала Д.Гоф.

Глибоко стурбована кровопролиттям і гуманітарною ситуацією в #Авдіївка. Треба негайно забезпечити перемир’я для допомоги мирним жителям

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 січня 2017 р.

Крім того, посол Канади в Україні наголосив на тому, що обстріли з “Градів” в районі Авдіївки повинні припинитися.

“Обстріли з „Градів“ в Авдіївці, направлені на мирних жителів сепаратистами, який контролює РФ, повинні припинитися; всі сторони мають забезпечити умови для безпеки цивільних осіб”, — написав Р.Ващук.

#GRAD rocket volleys unleashed on civilians by RU-led separatists must stop; all sides to create safe conditions for civilians. #Avdiivka

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, Сполучені штати Америки (США) висловили стурбованість з приводу гуманітарної ситуації в Авдіївці.