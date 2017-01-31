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Посли Британії та Канади висловили занепокоєння ситуацією в районі Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та Посол Канади в Україні Роман Ващук висловили стурбованість ситуацією в Авдіївці. Про це вони написали у своїх мікроблогах у Twitter, передає УНН.

“Глибоко стурбована кровопролиттям і гуманітарною ситуацією в Авдіївці. Треба негайно забезпечити перемир’я для допомоги мирним жителям”, — написала Д.Гоф.

Глибоко стурбована кровопролиттям і гуманітарною ситуацією в #Авдіївка. Треба негайно забезпечити перемир’я для допомоги мирним жителям

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 січня 2017 р.

Крім того, посол Канади в Україні наголосив на тому, що обстріли з “Градів” в районі Авдіївки повинні припинитися.

“Обстріли з „Градів“ в Авдіївці, направлені на мирних жителів сепаратистами, який контролює РФ, повинні припинитися; всі сторони мають забезпечити умови для безпеки цивільних осіб”, — написав Р.Ващук.

#GRAD rocket volleys unleashed on civilians by RU-led separatists must stop; all sides to create safe conditions for civilians. #Avdiivka

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, Сполучені штати Америки (США) висловили стурбованість з приводу гуманітарної ситуації в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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