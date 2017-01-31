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У США стурбовані гумантірною ситуацією в Авдіївці

У США стурбовані гумантірною ситуацією в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені штати Америки (США) висловили стурбованість з приводу гуманітарної ситуації в Авдіївці. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на Twitter посольства США в Києві.

"Дуже стурбовані щодо жителів Авдіївки, особливо 2500 дітей, які залишилися без води, електрики і тепла після того, як лінії електропередачі було пошкоджено", – йдеться в заяві.

Amb Y: Very concerned for Avdiivka residents, esp the 2500 children, who are without water, electricity, and heat after power lines were cut

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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