В США обеспокоены гумантирной ситуацией в Авдеевке

"Очень обеспокоены относительно жителей Авдеевки, особенно 2500 детей, оставшихся без воды, электричества и тепла после того, как линии электропередач были повреждены", - говорится в заявлении.

Amb Y: Very concerned for Avdiivka residents, esp the 2500 children, who are without water, electricity, and heat after power lines were cut

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 января 2017 г.

Как сообщал УНН, режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.