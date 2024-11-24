Закрытие Босфора и Дарданеллы сорвало планы рф по захвату юга Украины - посол

В начале войны закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей рф фактически спасло юг Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Турции Василий Боднар, завершая свою дипмиссию, передает УНН.

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«Завершаю свою дипломатическую миссию в Турецкой Республике. Миссия в Анкару стала для меня большой честью и ответственностью. Укрепление стратегического партнерства, развитие политического диалога, развитие экономических связей и межчеловеческого диалога были магистральными задачами, над которыми я имел честь работать в течение 2021-2022 годов. Но самое главное - это поддержка Украины с начала полномасштабного вторжения. Этот период был не простым, как для каждого украинца. В начале войны закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ фактически спасло юг Украины. Турция предоставила платформу для переговоров в Стамбуле и Анталии и продолжает выполнять одну из ключевых медиаторских ролей. Официальная Анкара помогла создать «зерновой коридор», который значительно помог экономике Украины», - написал Боднар.

Он также отметил, что за эти годы серьезно укрепилось сотрудничество между Украиной и Турцией в военно-технической и оборонной сферах. В частности, объем помощи только от одной турецкой компании «Baykar» составляет более 110 млн долларов, включая поставки знаменитых «байрактаров». Завершается строительство соответствующего завода этой компании в Украине. Бронированные автомобили «Кирпи» и «Кобра 2» значительно усилили Силы обороны Украины на передовой, помогают выполнять задачи и спасают жизни наших защитников.

Напомним,

27 февраля 2022 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре и закроет пролив Босфор для военных кораблей РФ.