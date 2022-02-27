Туреччина закрила протоку Босфор для кораблів РФ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 1200 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 6366 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 49307 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 78841 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 89648 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 91612 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 117761 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164316 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176790 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214664 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 109905 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 50121 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 68468 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123037 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 169989 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 169989 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123037 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 264517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 386382 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 640915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 6960 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89093 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127482 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152953 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173850 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Туреччина закрила протоку Босфор для кораблів РФ

Туреччина закрила протоку Босфор для кораблів РФ

Київ • УНН

 • 402021 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що починає діяти відповідно до Конвенції Монтре та закриє протоку Босфор для військових кораблів РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.

Деталі

У статті 19 Конвенції Монтре Туреччина йдеться, що військові судна держав, які воюють, не мають права проходити через протоки Босфор і Дарданелли за певними винятками.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що вторгнення Росії до України є війною і Туреччина починає діяти відповідно до Конвенції.

Цитата

"Спочатку це був російський напад, і ми оцінювали його з експертами, військовими, юристами. Тепер це переросло у війну. Це не військова операція, це офіційно воєнний стан", – цитує Чавушоглу Hurriyet Daily News.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували Україні організувати переговори з Росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35