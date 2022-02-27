Туреччина закрила протоку Босфор для кораблів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що починає діяти відповідно до Конвенції Монтре та закриє протоку Босфор для військових кораблів РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
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У статті 19 Конвенції Монтре Туреччина йдеться, що військові судна держав, які воюють, не мають права проходити через протоки Босфор і Дарданелли за певними винятками.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що вторгнення Росії до України є війною і Туреччина починає діяти відповідно до Конвенції.
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"Спочатку це був російський напад, і ми оцінювали його з експертами, військовими, юристами. Тепер це переросло у війну. Це не військова операція, це офіційно воєнний стан", – цитує Чавушоглу Hurriyet Daily News.
Нагадаємо
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували Україні організувати переговори з Росією.