Турция закрыла пролив Босфор для кораблей РФ

Детали

В статье 19 Конвенции Монтре Турция говорится, что военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы Босфор и Дарданеллы по определенным исключениям.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что вторжение России в Украину является войной и Турция начинает действовать в соответствии с Конвенцией.

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"Сначала это было российское нападение, и мы оценивали его с экспертами, военными, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция, это официально военное положение", - цитирует Чавушоглу Hurriyet Daily News.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили Украине организовать переговоры с Россией.