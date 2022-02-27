Турция закрыла пролив Босфор для кораблей РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре и закроет пролив Босфор для военных кораблей РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Детали
В статье 19 Конвенции Монтре Турция говорится, что военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы Босфор и Дарданеллы по определенным исключениям.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что вторжение России в Украину является войной и Турция начинает действовать в соответствии с Конвенцией.
Цитата
"Сначала это было российское нападение, и мы оценивали его с экспертами, военными, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция, это официально военное положение", - цитирует Чавушоглу Hurriyet Daily News.
Напомним
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили Украине организовать переговоры с Россией.