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Президенти Азербайджану та Туреччини запропонували Україні організувати переговори з РФ

Президенти Азербайджану та Туреччини запропонували Україні організувати переговори з РФ

Київ • УНН

 • 188034 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували Україні організувати переговори з Росією. Про це повідомив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Добрий друг України президент Азербайджану Ільхам Алієв з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, все не просто, але тепер все буде. До речі Ільхам Алієв і президент (Туреччини — ред.) Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори. А позиції в переговорному процесі з Росією диктуватиме Україна.

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