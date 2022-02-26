Президенти Азербайджану та Туреччини запропонували Україні організувати переговори з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували Україні організувати переговори з Росією. Про це повідомив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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“Добрий друг України президент Азербайджану Ільхам Алієв з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, все не просто, але тепер все буде. До речі Ільхам Алієв і президент (Туреччини — ред.) Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори. А позиції в переговорному процесі з Росією диктуватиме Україна.