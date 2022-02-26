Позиції в переговорах з РФ диктуватиме Україна - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Позиції в переговорному процесі з Росією диктуватиме Україна. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Будь-яка війна закінчується переговорним процесом, але я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти умови того, що буде відбуватися далі, у тому числі в Донецькій та Луганській областях”, — зазначив Подоляк.
Доповнення
У Зеленського спростували інформацію про відмову переговорів з РФ. Сторони консультуються про місце та час їх проведення.
Як розповів УНН радник керівника ОП Олексій Арестович, наразі йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського.