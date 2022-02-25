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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Зеленського спростували інформацію про відмову переговорів з РФ: сторони консультуються про місце та час їх проведення

У Зеленського спростували інформацію про відмову переговорів з РФ: сторони консультуються про місце та час їх проведення

Київ • УНН

 • 177770 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Безпосередньо в ці години ведуться консультації про місце та час проведення переговорного процесу з Росією. Про це написав прессекретар Президента Сергій Нікіфоров, інформує УНН.

Цитата

“Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя”, — написав він.

Раніше

Як розповів УНН радник Голови ОП Олексій Арестович, наразі йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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