У Зеленського спростували інформацію про відмову переговорів з РФ: сторони консультуються про місце та час їх проведення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Безпосередньо в ці години ведуться консультації про місце та час проведення переговорного процесу з Росією. Про це написав прессекретар Президента Сергій Нікіфоров, інформує УНН.
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“Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя”, — написав він.
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Як розповів УНН радник Голови ОП Олексій Арестович, наразі йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.