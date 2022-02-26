Зеленський не сприймає будь-які ультиматуми, лише повноцінні переговори – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
“Будь-яка війна неминуче завершується перемовинами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, — це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку. Зрозуміло, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України”, — сказав Подоляк.
Він наголосив, що своїм спротивом українці довели, що загнати Україну у глухий кут — це нереалістична амбіція.
“Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори”, — зазначив Подоляк.
Доповнення
Подоляк раніше повідомляв, що позиції в переговорному процесі з Росією диктуватиме Україна.
Додамо
У Зеленського спростували інформацію про відмову переговорів з РФ. Сторони консультуються про місце та час їх проведення.