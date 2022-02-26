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Зеленский не приемлет какие-либо ультиматумы, лишь полноценные переговоры - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский категорически не приемлет любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“Любая война неизбежно заканчивается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую обозначили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, — это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Понятно, что нужен другой подход. Переговоры должны базироваться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины”, — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать Украину в тупик - это нереалистичная амбиция.

"Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что Президент Владимир Зеленский категорически не приемлет какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - отметил Подоляк.

Дополнение

Подоляк ранее сообщал, что позиции в переговорном процессе с Россией будет диктовать Украина.

У Зеленского опровергли информацию об отказе переговоров с РФ. Стороны консультируются о месте и времени их проведения.

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