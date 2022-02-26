Зеленский не приемлет какие-либо ультиматумы, лишь полноценные переговоры - ОП

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“Любая война неизбежно заканчивается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую обозначили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, — это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Понятно, что нужен другой подход. Переговоры должны базироваться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины”, — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать Украину в тупик - это нереалистичная амбиция.

"Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что Президент Владимир Зеленский категорически не приемлет какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - отметил Подоляк.

Дополнение

Подоляк ранее сообщал, что позиции в переговорном процессе с Россией будет диктовать Украина.



У Зеленского опровергли информацию об отказе переговоров с РФ. Стороны консультируются о месте и времени их проведения.