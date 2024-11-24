Сегодня отключений будет меньше: в ДТЭК обнародовали обновленные графики для 4 регионов

Компания «Укрэнерго» сегодня, 24 ноября, предоставила команды по уменьшению объемов отключений электроэнергии. Изменения коснутся Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями - указали в ДТЭК.

Напомним

23 ноября сообщалось, что в Украине завтра будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 18:00.