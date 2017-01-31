Послы Великобритании и Канады выразили обеспокоенность ситуацией в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф и посол Канады в Украине Роман Ващук выразили обеспокоенность ситуацией в Авдеевке. Об этом они написали в своих микроблогах в Twitter, передает УНН.
"Глубоко обеспокоен кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Надо немедленно обеспечить перемирие для помощи мирным жителям ", - написала Д.Гоф.
Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в # Авдеевка . Надо немедленно обеспечить перемирие для помощи мирным жителям- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 января 2017
Кроме того, посол Канады в Украине отметил, что обстрелы с "Градов" в районе Авдеевки должны прекратиться.
"Обстрелы с" Градов "в Авдеевке, направленные на мирных жителей сепаратистами, которых контролирует РФ, должны прекратиться; все стороны должны обеспечить условия для безопасности гражданских лиц ", - написал Р.Ващук.
#GRAD Rocket volleys unleashed on civilians by RU-led separatists must stop; all sides to create safe conditions for civilians. #Avdiivka- Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 января 2017
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки (США) выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Авдеевке .