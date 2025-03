Послы Великобритании и Канады выразили обеспокоенность ситуацией в районе Авдеевки

"Глубоко обеспокоен кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Надо немедленно обеспечить перемирие для помощи мирным жителям ", - написала Д.Гоф.

Кроме того, посол Канады в Украине отметил, что обстрелы с "Градов" в районе Авдеевки должны прекратиться.

"Обстрелы с" Градов "в Авдеевке, направленные на мирных жителей сепаратистами, которых контролирует РФ, должны прекратиться; все стороны должны обеспечить условия для безопасности гражданских лиц ", - написал Р.Ващук.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки (США) выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Авдеевке .