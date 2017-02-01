В Авдіївці розгорнули 11 пунктів обігріву, прибуває гуманітарна допомога
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Вчора в Авдіївці розгорнуто одинадцять пунктів обігріву, з яких три стаціонарні і вісім мобільних. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
“Головне управління ДСНС України у Донецькій області розгорнуто 7 мобільних пунктів обігріву, також в Авдіївці розгорнуто 3 польові кухні (1 — від ВСУ, 2 — від ДСНС),” — написав він.
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Крім того, до Авдіївки надіслали гуманітарну допомогу, про це повідомив Генеральний директор Маріупольського металургічного комбінату імені Ілліча Юрій Зінченко у Facebook: “Авдіївцям зараз дуже важко. Ми знаємо, що це таке в реальності. Два роки тому це район Східний нашого міста. Тоді допомога йшла з усієї України.”
“Паливо, теплі речі, генератори, намети, продукти, свічки, ліхтарі, питна вода та багато іншого необхідне зараз людям. Всього 45 тонн і 8 великовантажних авто,” — написав він.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.