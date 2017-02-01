В.Гройсман запевняє, що Авдіївка забезпечена абсолютно всім
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогоднішній день Авдіївка абсолютно всім забезпечена. Про це сьогодні під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Місто абсолютно всім забезпечене: продуктами харчування, наметами для обігрівів. І, в принципі, ми повністю забезпечимо в подальшому таку підтримку. Зараз всі служби абсолютно чітко розуміють, що потрібно робити з водою, теплом. Я дав доручення, щоб на постійній основі ми забезпечили людей питною водою, технічною. Ми спробуємо сьогодні підвищити параметри теплоносія відповідними технічними рішеннями,” — заявив глава Уряду.
Нагадаємо, два цеха Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.