В.Гройсман уверяет, что Авдеевка обеспечена абсолютно всем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшний день Авдеевка абсолютно всем обеспечена. Об этом сегодня во время брифинга заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Город абсолютно всем обеспечен: продуктами питания, палатками для обогрева. И, в принципе, мы полностью обеспечим в дальнейшем такую поддержку. Сейчас все службы абсолютно четко понимают, что нужно делать с водой, теплом. Я дал поручение, чтобы на постоянной основе мы обеспечили людей питьевой водой, технической. Мы попробуем сегодня повысить параметры теплоносителя соответствующими техническими решениями ", - заявил глава правительства.
Напомним, два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.