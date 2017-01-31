Два цеха Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Два цеха Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив директор підприємства Муса Магомедов, передає УНН.
"Зараз працюємо двома коксовими цехами, два інших цеха довелося вивести в режим консервації, тому що нам потрібен був коксовий газ для обігріву міста",- сказав М.Магомедов.
Він додав, що наразі Авдіївський коксохімічний завод намагається тримати температуру в місті за допомогою природного газу.
"У нас з'явилася ще одна проблема – єдиний залізничний шлях, який у нас зараз є від Авдіївки в бік, скажемо, материка, він перебитий. Тобто на сьогоднішній момент два полотна перебиті",- сказав М.Магомедов, зазначивши, що у Авдіївського коксохіму є проблеми із сировиною.
Він додав, що на заводі запасів вугляр достатньо, але йому потрібен або природний газ, або зовнішня електроенергія для того аби завод працював у нормальному режимі.
Разом з тим, за словами М.Магомедова в разі припинення обстрілів завод відновить повноцінну роботу за 3-4 доби.
Нагадаємо, Авдіївський коксохім підвищив температуру теплоносія у тепломережі до 44 градусів.
Як повідомляв УНН, більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла.