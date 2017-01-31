Авдіївський коксохім підвищив температуру теплоносія у тепломережі до 44 градусів - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Авдіївський коксохімічний завод зміг підвищити температуру теплоносія у тепломережі до 44 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Рятує те, що Авдіївський коксохім зумів підняти температуру теплоносія у тепломережі до 44 градусів”, — повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
Як повідомляв УНН, більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла.