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Більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла – П.Клімкін

Більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 7215 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Авдіївці внаслідок бойових дій близько 25 тисяч людей залишилось без електрики і більш ніж 15 тисяч людей – без тепла. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Те, що відбувається вчора і сьогодні, коли за допомогою свідомої ескалації ми не можемо розпочати ремонт електричних теплових мереж, це свідоме провокування гуманітарною катастрофи. 25 тисяч людей залишилось без електрики і більш ніж 15 тисяч людей за такої температури залишились без тепла. Це військовий злочин — не давати ремонтувати цивільну інфраструктуру”, — повідомив П.Клімкін.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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