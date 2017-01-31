Более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла - П.Климкин

"То, что происходит сегодня и сейчас, когда с помощью сознательной эскалации мы не можем начать ремонт электрических тепловых сетей, это сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы. 25 000 человек остались без электричества и более чем 15 000 человек при такой температуре остались без тепла. Это военное преступление - не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру", - сообщил П.Климкин.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.