Авдеевский коксохим повысил температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Авдеевский коксохимический завод смог повысить температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.
"Спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.