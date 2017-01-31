Авдеевский коксохим повысил температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов - П.Жебривский

"Спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.