Два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы

"Сейчас работаем двумя коксовыми цехами, два других цеха пришлось вывести в режим консервации, потому что нам нужен был коксовый газ для обогрева города", - сказал М.Магомедов.

Он добавил, что сейчас Авдеевский коксохимический завод пытается держать температуру в городе с помощью природного газа.

"У нас появилась еще одна проблема - единственный железнодорожный путь, который у нас сейчас есть от Авдеевки в сторону, скажем, материка, он перебит. То есть на сегодняшний момент два полотна перебиты", - сказал М.Магомедов, отметив, что у Авдеевского коксохима есть проблемы с сырьем.

Он добавил, что на заводе запасов угля достаточно, но ему нужен или природный газ, или внешняя электроэнергия для того чтобы завод работал в нормальном режиме.

Вместе с тем, по словам М.Магомедова в случае прекращения обстрелов завод возобновит полноценную работу через 3-4 дня.

Напомним, Авдеевский коксохим повысил температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.