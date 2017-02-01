В Авдеевке развернули 11 пунктов обогрева, прибывает гуманитарная помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вчера в Авдеевке развернуто одиннадцать пунктов обогрева, из которых три стационарные и восемь мобильных. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области развернуло 7 мобильных пунктов обогрева, также в Авдеевке развернуто 3 полевые кухни (1 - от ВСУ, 2 - от ГСЧС)", - написал он.
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Кроме того, в Авдеевку прислали гуманитарную помощь, об этом сообщил Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко в Facebook: "Авдеевке сейчас очень трудно. Мы знаем, что это такое в реальности. Два года назад это район Восточный нашего города. Тогда помощь шла со всей Украины"
"Топливо, теплые вещи, генераторы, палатки, продукты, свечи, фонари, питьевая вода и многое другое необходимое сейчас людям. Всего 45 тонн и 8 большегрузных авто", - написал он.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.