Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні - В.Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Рада Безпеки ООН у четвер, 2 лютого, проведе брифінг щодо ситуації в Україні. Про це повідомив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН із посиланням на "Радіо ООН".
"У четвер 2 лютого Рада Безпеки ООН під керівництвом постпреда України проведе брифінг щодо ситуації в Україні, повідомив В.Єльченко", - йдеться у повідомленні "Радіо ООН" у Twitter.
В четверг 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством Постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил В.Ельченко pic.twitter.com/eejqtLgJvD— Радио ООН (@UNRadioRU) 31 января 2017 г.
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Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
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