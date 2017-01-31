Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине - Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет брифинг по ситуации в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН со ссылкой на "Радио ООН".
"В четверг, 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил Ельченко", - говорится в сообщении "Радио ООН" в Twitter.
В четверг 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством Постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил В.Ельченко pic.twitter.com/eejqtLgJvD- Радио ООН (@UNRadioRU) 31 января 2017 г.
Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций (ООН) призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины .
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Украине в закрытом режиме.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.