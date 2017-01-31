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До Авдіївки постійно надходять елетрогенератори та польові кухні – П.Жебрівський

До Авдіївки постійно надходять елетрогенератори та польові кухні – П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 12078 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. До Авдіївки постійно надходять додаткові електрогенератори та польові кухні. Про це на своїй сторонці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

“До міста постійно надходять додаткові елетрогенератори та польові кухні. Очікуємо на додатковий приїзд польових кухонь. Їжу готуємо на стадіоні "Хімік“. Там встановлено наметове містечко. На стадіоні налагоджено супутниковий зв’язок. Є уся необхідна оргтехніка та інтернет. В термосах розвозимо по місту гарячу їжу та кип’яток”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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