В Авдеевку постоянно поступают электрогенераторы и полевые кухни - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Авдеевку постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни. Об этом на своей сторонке в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"В город постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни. Ожидаем дополнительную поставку полевых кухонь. Еду готовим на стадионе "Химик". Там установлен палаточный городок. На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет. В термосах развозим по городу горячую пищу и кипяток", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.