В Авдеевку постоянно поступают электрогенераторы и полевые кухни - П.Жебривский

"В город постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни. Ожидаем дополнительную поставку полевых кухонь. Еду готовим на стадионе "Химик". Там установлен палаточный городок. На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет. В термосах развозим по городу горячую пищу и кипяток", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.